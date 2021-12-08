Фото дня. Пішохідна вулиця Дніпра перетворилася на новорічну казку

Дніпро практично закінчили прикрашати до Нового року – учора змінилася центральна пішохідна вулиця міста. Тепер її освітлюють тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки.
Про це повідомляє "Інформатор".
Вулиця вже сяє вогнями, а дві арки зі сніговиками чекають мешканців міста на фотосесію.
Усього прикрасять 8 локацій:
- сквер Прибережний;
- Слобожанський проспект;
- Європейська площа;
- вулиця Воскресенська;
- вулиця Грушевського;
- вулиця Січових Стрільців;
- Фестивальний причал;
- Центральний міст.
Дивовижна ялинка та "полярний експрес" у Дніпрі
У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. Усередині дерева знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.
Весь бульвар увечері буквально світиться через яскраву ілюмінацію.
Також у місті планують запустити "полярний експрес". Дизайнери вже вигадують, як виглядатимуть вагони. 13 грудня їх відправлять на фарбування та поклейку. За традицією, транспорт прикрасять гірляндами з лампочками.
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