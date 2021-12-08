Фото дня. Пішохідна вулиця Дніпра перетворилася на новорічну казку

У Дніпрі тисячі вогнів прикрасили пішохідну вулицю – як вона виглядає

Дніпро прикрашають до Нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

Дніпро практично закінчили прикрашати до Нового року – учора змінилася центральна пішохідна вулиця міста. Тепер її освітлюють тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки.

Про це повідомляє "Інформатор".

Реклама

Фото: "Інформатор"

Вулиця вже сяє вогнями, а дві арки зі сніговиками чекають мешканців міста на фотосесію.

Фото: "Інформатор"

Фото: "Інформатор"

Усього прикрасять 8 локацій:

сквер Прибережний;

Слобожанський проспект;

Європейська площа;

вулиця Воскресенська;

вулиця Грушевського;

вулиця Січових Стрільців;

Фестивальний причал;

Центральний міст.

Фото: "Інформатор"

Фото: "Інформатор"

Дивовижна ялинка та "полярний експрес" у Дніпрі

У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. Усередині дерева знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.

Реклама

Весь бульвар увечері буквально світиться через яскраву ілюмінацію.

У Дніпрі з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні

Також у місті планують запустити "полярний експрес". Дизайнери вже вигадують, як виглядатимуть вагони. 13 грудня їх відправлять на фарбування та поклейку. За традицією, транспорт прикрасять гірляндами з лампочками.

Реклама