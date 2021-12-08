Фото дня. Пешеходная улица Днепра превратилась в новогоднюю сказку

В Днепре тысячи огней украсили пешеходную улицу – как она выглядит

Днепр украшают к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня

Днепр практически закончили украшать к Новому году – вчера преобразилась центральная пешеходная улица города. Теперь ее освещают тысячи ярких огней и праздничные игрушки.

Об этом сообщает "Информатор".

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Фото: "Информатор"

Улица уже вовсю сияет огнями, а две арки со снеговиками ждут жителей города на фотосессию.

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

Всего преобразятся 8 локаций:

сквер Прибрежный;

Слобожанский проспект;

Европейская площадь;

улица Воскресенская;

улица Грушевского;

улица Сечевых Стрельцов;

Фестивальный причал;

Центральный мост.

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

Удивительная елка и "полярный экспресс" в Днепре

В Днепре на Екатеринославском бульваре появилась новая елка. Внутри дерева находятся разных размеров шары – побольше и поменьше. Украшена она красивыми гирляндами.

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Весь бульвар вечером буквально светится из-за яркой иллюминации.

В Днепре появилась елка / Фото: Коллаж: Сегодня

Также в городе планируют запустить "полярный экспресс". Дизайнеры уже придумывают, как будут выглядеть вагоны. 13 декабря их отправят на покраску и поклейку. По традиции, транспорт украсят гирляндами с лампочками.

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