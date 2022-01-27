Кривавий розстріл у Дніпрі. Ми дізналися, в якому стані поранені (оновлено)

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Солдат розстріляв своїх товаришів по службі. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", що стосується поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок.
Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні ім. Мечникова.
Як пізніше повідомив ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, дівчина отримала поранення в коліно, у плече і найважче – у живіт. Зараз хірурги борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові.
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"Ще один її товариш по службі, який отримав поранення в черевну порожнину, також перебуває у важкому стані. Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою. У важкому стані перебуває також військовослужбовець НГУ, доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече", – написав він.
Що відомо про НП
- Солдат вартової служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
- У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку.
- Зловмисник втік, його досі не знайшли.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Було введено план "Сирена".
- МВС показало фото військовослужбовця,який влаштував бійню у Дніпрі.
Деталі
У МВС оголосили у розшуквійськовослужбовця Національної гвардії України, солдата строкової служби Рябчука Артемія Юрійовича. Він – 2001 року народження.
Військовослужбовець під час видачі зброї з невстановлених причин розстріляв з автомата Калашникова варту військовослужбовців НГУ.
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