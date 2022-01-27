МВС показало фото військовослужбовця, який влаштував бійню в Дніпрі (фото)

Нині стрілка розшукують правоохоронці

Військовослужбовець 2001 року народження/Колаж: "Сьогодні"

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило фото військовослужбовця, який відкрив вогонь по людях у Дніпрі. Відомо, що він стріляв з автомата Калашникова.

Про це повідомляє МВС України.

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Деталі

У МВС оголосили у розшук військовослужбовця Національної гвардії України, солдата строкової служби Рябчука Артемія Юрійовича. Він — 2001 року народження. Військовослужбовець під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ.

Що відомо

Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.

В цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію і "швидку".

Зловмисник втік, його досі не знайшли.

На місці події загинули 5 осіб, 5 поранено.

Було введено план "Сирена".

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