МВС показало фото військовослужбовця, який влаштував бійню в Дніпрі (фото)

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило фото військовослужбовця, який відкрив вогонь по людях у Дніпрі. Відомо, що він стріляв з автомата Калашникова.
Про це повідомляє МВС України.
Деталі
У МВС оголосили у розшук військовослужбовця Національної гвардії України, солдата строкової служби Рябчука Артемія Юрійовича. Він — 2001 року народження. Військовослужбовець під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ.
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Що відомо
- Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
- В цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію і "швидку".
- Зловмисник втік, його досі не знайшли.
- На місці події загинули 5 осіб, 5 поранено.
- Було введено план "Сирена".
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