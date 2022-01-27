Кровавый расстрел в Днепре. Мы узнали, в каком состоянии раненые

Все пострадавшие находятся в больнице имени Мечникова

Ранены утром в Днепре было пять человек / Фото: Коллаж: Сегодня

27 января на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. Солдат расстрелял своих сослуживцев. Как сообщает корреспондент "Сегодня", что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице им. Мечникова.

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Что известно о ЧП

Солдат караульной службы взял в оружейной комнате автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.

В это время в помещении было около 22-х солдат.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.

Злоумышленник скрылся, его до сих пор не нашли.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Был введен план "Сирена".

МВД показало фото военнослужащего, устроившего бойню в Днепре.

Подробности

В МВД объявили в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины, солдата срочной службы Рябчука Артемия Юрьевича. Он – 2001 года рождения.

Военнослужащий при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ.

На фото – Рябчук Артемий Юрьевич / Фото: Нацполиция

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