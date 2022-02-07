Мама міцно спала. У Дніпрі 6-річний хлопчик мало не випав із вікна багатоповерхівки

На місце одразу ж прибули рятувальники та побачили, що дитина стоїть на підвіконні на кухні

У Дніпрі дитина ледь не загинула. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 6-річний хлопчик ледь не випав із квартири на 6-му поверсі. У цей час його мама спала в іншій кімнаті.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає "Дніпро оперативний".

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На лінію ДСНС надійшло повідомлення від поліції, що на вулиці Маршала Малиновського в одній із багатоповерхівок маленька дитина знаходиться на підвіконні вікна у квартирі на 6-му поверсі і може будь-якої миті випасти.

На місце одразу ж прибули рятувальники та побачили, що хлопчик стоїть на підвіконні у кухні і відкриває та закриває вікно з періодичністю в 1 хвилину.

Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини піднялися на 6-й поверх і потрапили до квартири через балкон, а потім дитину спустили з підвіконня.

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Як з'ясувалося, хлопчик був дома не один – його мама міцно спала у сусідній кімнаті.

Співробітники ДСНС врятували дитину. Фото: ДСНС України

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У Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом

У Черкасах 4-річний хлопчик нахилився з вікна та кидав іграшки, щоб привернути до себе увагу. Мати Зінаїда Мостова залишила малюка без нагляду, а повернулася додому під наркотиками.

Дитину побачили перехожі та викликали копів. Коли ті потрапили до квартири – малюк був один, брудний та голодний. У хаті не було їжі. Мати повернулася лише за годину.