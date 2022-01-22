Масштабна пожежа у головному офісі АТБ: поліція відкрила кримінальне провадження

Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем

Дим було видно майже зі всіх районів міста / Колаж "Сьогодні"

Поліція відкрила кримінальне провадження через масштабну пожежу у центральному офісі компанії "АТБ-Маркет" на проспекті Олександра Поля у Дніпрі, яка сталася сьогодні, 22 січня. У вогні були всі 9 поверхів, а також спалахнули припарковані поруч автомобілі.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Чому виникла пожежа

На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем у ресторані, що розташований на першому поверсі будівлі.

"Остаточну причину буде встановлено після проведення відповідних експертиз", – додають у поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Що відомо

Пожежа виникла сьогодні, 22 січня, близько 14:00. За попередньою інформацією, в офісі на цей момент нікого не було. Масштабна пожежа тривала близько години.

"Постраждалих немає. Пожежа почалася з боку госпчастини ресторану "Пальміра". Попередньо, спалах стався в системі витяжки. Дані уточнюються. На місці працюють пожежники. Додаткова інформація буде після локалізації пожежі", – розповіли у пресслужбі компанії.

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