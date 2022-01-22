Масштабный пожар в главном офисе АТБ: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство из-за масштабного пожара в центральном офисе компании "АТБ-Маркет"на проспекте Александра Поля в Днепре, который произошел сегодня, 22 января. В огне были все 9 этажей, а также загорелись припаркованные рядом автомобили.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Почему возник пожар
На месте происшествия работали правоохранители и спасательные службы. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем в ресторане, который находится на первом этаже здания.
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"Окончательная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", – добавляют в полиции.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Что известно
Пожар возник сегодня, 22 января, около 14:00. По предварительной информации, в офисе в этот момент никого не было. Масштабный пожар продолжался около часа.
"Пострадавших нет. Пожар начался со стороны хозчасти ресторана "Пальмира". Предварительно, возгорание произошло в системе вытяжки. Данные уточняются. На месте работают пожарные. Дополнительная информация будет после локализации пожара", – рассказали в пресс-службе компании.
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