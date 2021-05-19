Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

На трасі Харків – Дніпро зіткнулися дві фури та автобус (відео)

19 травня, 11:21

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після удару одна фура протаранила огорожу – на місці працюють поліцейські і рятувальники, які ліквідують наслідки ДТП

На трасі Харків – Дніпро сталася масштабна ДТП – зіткнулися дві фури та пасажирський автобус. У результаті постраждав один із водіїв.

Реклама

Про це повідомляє Telegram-канал "ХД".

Аварія сталася в Новомосковському районі перед віадуком.

На опублікованих відео видно, що в автобуса пошкоджена задня частина, він вилетів у кювет. Одну фуру сильно розвернуло, вона залишилася на траві між двома смугами руху, а друга фура вилетіла з дороги і протаранила огорожу.

Як пише "Інформатор", 41-річний водій МАН отримав травму живота, у нього почалося і внутрішньочерепна кровотеча. Медики доставили його в реанімацію Новомосковської центральної районної лікарні.

В тренді
Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)
В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси
Реклама

Зараз на місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, в Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами.

Крім того, під Хмельницьким вантажівка придавив мікроавтобус і легковик. В аварії загинули чотири людини – водії і пасажири Mercedes Sprinter і Opel Combo.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро
У Дніпрі копи
У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)Дніпро
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнт
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнтДніпро
На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалу
На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалуДніпро
"Зливали" злочинцям інформацію. У Дніпрі накрили банду юристів (фото)Дніпро
Відправився на службу і зник: у Дніпрі шостий день шукають 21-річного хлопця (фото)
Відправився на службу і зник: у Дніпрі шостий день шукають 21-річного хлопця (фото)Дніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти