На трасі Харків – Дніпро зіткнулися дві фури та автобус (відео)

Після удару одна фура протаранила огорожу – на місці працюють поліцейські і рятувальники, які ліквідують наслідки ДТП

На трасі Харків – Дніпро сталася масштабна ДТП – зіткнулися дві фури та пасажирський автобус. У результаті постраждав один із водіїв.

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Про це повідомляє Telegram-канал "ХД".

Аварія сталася в Новомосковському районі перед віадуком.

На опублікованих відео видно, що в автобуса пошкоджена задня частина, він вилетів у кювет. Одну фуру сильно розвернуло, вона залишилася на траві між двома смугами руху, а друга фура вилетіла з дороги і протаранила огорожу.

Як пише "Інформатор", 41-річний водій МАН отримав травму живота, у нього почалося і внутрішньочерепна кровотеча. Медики доставили його в реанімацію Новомосковської центральної районної лікарні.

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Зараз на місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, в Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами.

Крім того, під Хмельницьким вантажівка придавив мікроавтобус і легковик. В аварії загинули чотири людини – водії і пасажири Mercedes Sprinter і Opel Combo.