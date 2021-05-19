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На трассе Харьков – Днепр столкнулись две фуры и автобус (видео)

19 мая, 11:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После удара одна фура протаранила ограждение – на месте работают полицейские и спасатели, которые ликвидируют последствия ДТП

Последствия тройного ДТП. Коллаж

Последствия тройного ДТП. Коллаж

На трассе Харьков – Днепр произошло масштабное ДТП – столкнулись две фуры и пассажирский автобус. В результате пострадал один из водителей.

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Об этом сообщает Telegram-канал "ХД".

Авария произошла в Новомосковском районе перед виадуком.

Видео: ХД

На опубликованных видео видно, что в автобуса повреждена задняя часть, он вылетел в кювет. Одну фуру сильно развернуло, она осталась на траве между двумя полосами движения, а вторая фура вылетела с дороги и протаранила ограждение.

Видео: Х_Салтовка

Как пишет "Информатор", 41-летний водитель МАН получил травму живота, у него началось и внутричерепное кровотечение. Медики доставили его в реанимацию Новомосковской центральной районной больницы.

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Сейчас на месте работают правоохранители и спасатели.

Напомним, в Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами.

Кроме того, под Хмельницким грузовик придавил микроавтобус и легковушку. В аварии погибли четыре человека – водители и пассажиры Mercedes Sprinter и Opel Combo.

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