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Наївся отруйних грибів. У Дніпрі 9-річний хлопчик помер від отруєння

22 червня 2021 14:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Гриби збирав тато померлої дитини – швидше за все, серед них попалася бліда поганка

У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні померла 9-річна дитина. Хлопчик отруївся грибами і приїхав у відділення у вкрай важкому стані.

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Про це повідомляє "Наше Місто".

Зазначається, що дитину доставили в обласну лікарню з Новомосковської ЦРЛ. Гриби збирав батько хлопчика. Швидше за все, серед них була бліда поганка, оскільки отруєння було дуже сильним.

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"Його стан був вкрай важким, і, незважаючи на всі зусилля, докладені лікарями для порятунку життя дитини, вчора він помер. Ця трагедія вкотре підтверджує, що не можна вживати в їжу дикорослі гриби і дорослим, і тим більше дітям", – розповів директор лікарні Олексій Власов.

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Нагадаємо, у Харківській області бабуся нагодувала дітей отруйними грибами. Чотирьох дітей віком від 8 до 14 років госпіталізували в лікарню.

Крім того, в Одеській області отруїлися діти. Вони їли в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

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