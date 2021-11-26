Напишуть ікону. Священика з Дніпропетровської області оголосять святим

Українського священнослужителя хочуть зарахувати до святих – зараз для цього збирають документи

Священика хочуть зарахувати до лику святих / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дніпропетровщині збирають документів для канонізації – зарахування до лику святих, священнослужителя Олексія Михайловича Каракаша.

Про це розповів священнослужитель Андрій Пінчук у Facebook.

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Що відомо про Олексія Каракаша

Священик народився 1897 року у Волоському. Його розстріляли 1938 року в тоді ще Дніпропетровську за гучною так званою "справою церковників". Ім'я отця Олексія йшло першим у розстрільних списках.

Каракаш служив у церкві понад 20 років, з 1916 року.

"Сподіваємося довести цю справу до кінця та стати свідками церковного прославлення о. Олексія Волоського. Після чого буде встановлена дата його вшанування, написана його ікона та церковна служба на його честь. Його життя і життя таких як він – сплата за більшовицьку оману", – написав Пінчук.