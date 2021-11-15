У Луцьку у п'яній ДТП загинув єпископ (фото)

У Луцьку 23-річний водій авто виїхав на тротуар і збив на смерть єпископа. Трагедія сталася на проспекті Василя Мойсея.
Про це пише прес-служба поліції.
Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле.
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Від отриманих травм постраждалий згодом помер у лікарні.
Що буде з водієм
Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на штрафмайданчик.
За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння ) Кримінального кодексу України. За це винуватцеві загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.
Кого збили
Водій автомобіля збив 60-річного єпископа Волинської та Галицької Української Незалежної Апостольської Православної Церкви, засновника та постійного провідного Біблійної школи духовного вдосконалення Олега Ведмеденка.
Нещодавня ДТП з мажором
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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