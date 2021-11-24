Не доїхав на рибалку: у Дніпрі знайшли мертвим хлопця, який зник більше тижня тому (фото)

Він вийшов із машини в туалет і більше не повернувся

Слідів насильства на тілі хлопця не знайшли / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі знайшли мертвим 20-річного Микиту Володимирова, який зник 16 листопада. Причини смерті уточнюються.

Про це повідомили волонтери пошукового загону "Мілена", пише сайт "Інформатор".

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Що відомо

Приблизно о 3:00 – 5:00 хлопець їхав на рибалку на чорному Daewoo Lanos. На виїзді з Дніпра (перехрестя вулиці Сухомлинського та Слобожанського проспекту) він вийшов у туалет і в машину вже не повернувся.

Його телефон та документи залишилися в салоні. Причини смерті уточнюються.

Що кажуть у поліції

У прес-службі ГУНП на Дніпропетровщині підтвердили, що хлопця знайшли мертвим. Його виявили в озері без слідів насильства. Причини смерті встановлюються.

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Хлопця знайшли мертвим. Фото: сайт "Інформатор"

Пропав гід у Львівській області

У Львівській області зник безвісти39-річний гід Фрідріх Юхимівський. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 19 листопада. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.

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