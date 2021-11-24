Не доехал на рыбалку: в Днепре нашли мертвым парня, который пропал больше недели назад (фото)

Он вышел с машины в туалет и больше не вернулся

Следов насилия на теле парня не нашли / Коллаж "Сегодня"

В Днепре нашли мертвым 20-летнего Никиту Владимирова, который пропал 16 ноября. Причины смерти еще уточняются.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Милена", пишет сайт "Информатор".

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Что известно

Примерно в 3:00 — 5:00 парень ехал на рыбалку на черном Daewoo Lanos. На выезде из Днепра (перекресток улицы Сухомлинского и Слобожанского проспекта) он вышел в туалет и в машину уже не вернулся.

Его телефон и документы остались в салоне. Причины смерти уточняются.

Что говорят в полиции

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области подтвердили, что парня нашли мертвым. Его обнаружили в озере, без следов насилия. Причины смерти устанавливаются.

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Парня нашли мертвым. Фото: сайт "Информатор"

Пропал гид в Львовской области

Во Львовской области пропал без вести39-летний гид Фридрих Ефимовский. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался со знакомым, которому сказал, что гуляет в лесу. В настоящее время местонахождение его неизвестно.

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