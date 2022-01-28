Потрібна друга операція: у якому стані Жанна Шарова, яку розстріляв солдат у Дніпрі

У дівчину стрілець влучив тричі, її стан дуже важкий

Лікарі борються за життя дівчини / Фото: Колаж: Сьогодні

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала під час стріляниниу Дніпрі, в дуже важкому стані. Їй призначили вже другу операцію.

Про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко у сюжеті Україна 24.

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Зазначається, що Шарова "отримала" три постріли. Але зараз вона прийшла до тями. За словами медиків, "хоче говорити, але трубка заважає".

"Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Гемоглобін вже піднявся до 90. Це вже норма. І маємо зробити ще потім одну операцію, щоб стабілізувати хребет. Куля по животу пройшла так, що зруйнувала тонкий і товстий кишківник і вийшла через поперечний хребет", – сказав Риженко.

Решта постраждалих стабільна, один хлопець – важкий. Двох нацгвардійців буде переведено сьогодні у відділення.

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Про НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали поліцейські.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".

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