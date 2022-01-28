Нужна вторая операция: в каком состоянии Жанна Шарова, которую расстрелял солдат в Днепре

В девушку стрелок попал три раза, ее состояние очень тяжелое

Врачи борются за жизнь девушки / Фото: Коллаж: Сегодня

22-летняя пострадавшая во время стрельбы в Днепре Жанна Шарова в очень тяжелом состоянии. Ей назначили уже вторую операцию.

Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в сюжете Украина 24.

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Отмечается, что Шарова "получила" три выстрела. Но сейчас она пришла в себя. По словам медиков, "хочет говорить, но трубка мешает".

"Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Гемоглобин уже поднялся до 90. Это уже норма. И должны сделать еще потом одну операцию, чтобы стабилизировать хребет. Пуля по животу прошла так, что разрушила тонкий и толстый кишечник и вышла через поперечный хребет", – сказал Рыженко.

Все остальные пострадавшие стабильны, один парень – тяжелый. Два нацгвардейца будут переведены сегодня в отделение.

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Про ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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