Куля розтрощила хребет: як почувається дівчина, яку розстріляв солдат у Дніпрі

Жанну Шарову лікарі забрали прямо із калюжі крові. Найважче поранення дівчина отримала у живіт

Жанні Шарової 22 роки / Колаж "Сьогодні"

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, знаходиться у дуже тяжкому стані. Через тіло дівчата прошили три кулі. Найважче поранення було у живіт.

Про це повідомляє генеральний директор Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.

Що відомо про дівчину

Жанна Шарова народилася у селі Харківської області. Дівчина займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості.

"Наразі її майбутнє туманне", – пише Сергій Риженко.

Забрали із калюжі крові

Жанну Шарову лікарі забрали прямо із калюжі крові. Медики доправили її до лікарні з больовим шоком.

"Найважче поранення – у живіт. Розбитий тонкий та товстий кишечник. Дівчині провели чотиригодинну складну операцію. Видалено більше метра розбитого товстого та тонкого кишечника. На виході куля розвернула хребет у поперековому відділі", – додає Сергій Риженко.

Чи врятують Жанну?

Дівчині вже перелили понад чотири літри крові, її стан стабілізували, а також відновили гемоглобін.

"Після кишечника на неї чекають наступні життєво важливі операції на хребті. Нині анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини та виведення кишечника назовні", – пише лікар.

Що відомо

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати за телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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