Смертельная стрельба в Днепре: были ли психические отклонения у военного

По информации медиков, у раненых военнослужащих – травмы конечностей

Солдат служил в НГУ - сейчас его ищут / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре 27 января солдат срочной службы из автомата расстрелял сослуживцев. Как сообщили "Сегодня", он родом из Одесской области и психических отклонений у него не было.

"Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал "Сегодня" спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", – сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

Что известно

Солдат караульной службы взял в оружейные автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.

В это время в помещении было около 22 солдат.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.

Злоумышленник скрылся, его до сих пор не нашли.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Был введен план "Сирена".

МВД показало фото военнослужащего, устроившего бойню в Днепре.

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