Смертельне катання на санках у Дніпрі: хто винен у тому, що трапилося (відео)

У парку продовжують кататися з гірки люди, але вже не так масово

У Дніпрі зимові розваги обернулися трагедією.Батько з дочкою каталися на санчатах у парку та на повній швидкості влетіли у дерево. Чоловік помер прямо на очах у своєї 6-річної дитини. Дівчинка потрапила до лікарні.

Як це було

Це була одна з найпопулярніших у місті локацій для зимових розваг. Коли снігу чимало, катаються на санчатах. Для 45-річного чоловіка з'їзд із цієї гірки був фатальним. Сюди він прийшов із 6-річною донькою.

Чоловік з дитиною промчав схилом до самого низу, де вони влетіли в дерево. Свідки кажуть, що потерпілий ударився спиною, після чого лежав і хрипів. Охорона парку одразу викликала "швидку".

"Це була крижана гірка і медикам потрібно було ще дістатися місця події. Бригада побачила пацієнта вже в стані клінічної смерті. В автомобілі екстреної медичної допомоги протягом 30 хвилин проводилися реанімаційні заходи, але вони не завершилися успіхом", – розповів директор обласного центру екстреної. медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

В якому стані дитина

Дівчинка теж улетіла в дерево. Вона вдарилася грудьми. Її каретою "швидкої" доставили в

лікарню.

"Все без виявлених пошкоджень. Маленька навіть синців не отримала. На той момент вона не знала, що тато помер. Вже за годину дівчинку виписали", – дитячий хірург лікарні ім. Руднєва Валентин Родіонов.

Яка ситуація у парку

У парку катаються і сьогодні, але не так багато. Відповідальність за катання з гірок адміністрація не несе. Навколо знаходяться десятки дерев, які непросто оминути.

"Щойно випадає сніг, ми робимо попереджувальні таблички. Втім, відвідувачі парку кажуть, що мешканці навколишніх районів завжди тут каталися", – додає директор КП "Міська інфраструктура" Дніпровської міськради Олексій Тесля.

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