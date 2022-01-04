Смертельное катание на санках в Днепре: кто виноват в случившемся (видео)

В парке продолжают кататься с горки люди, но уже не так массово

В Днепре зимние развлечения обернулись трагедией.Отец с дочерью катались на санках в парке и на полной скорости влетели в дерево. Мужчина умер прямо на глазах у своего 6-летнего ребенка. Девочка попала в больницу.

Как это было

Это была одна из самых популярных в городе локаций для зимних развлечений. Когда снега немало, катаются на санках. Для 45-летнего мужчины съезд с этой горки был роковым. Сюда он пришел с 6-летней дочерью.

Мужчина с ребенком промчался по склону в самый низ, где они влетели в дерево. Свидетели говорят, что потерпевший ударился спиной, после чего лежал и хрипел. Охрана парка сразу же вызвала "скорую".

"Это была ледяная горка и медикам нужно было еще добраться до места происшествия. Бригада увидела пациента уже в состоянии клинической смерти. В автомобиле экстренной медицинской помощи в течение 30 минут проводились реанимационные мероприятия, но они не завершились успехом", – рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи и

медицины катастроф Радий Шевченко.

В каком состоянии ребенок

Девочка тоже влетела в дерево. Она ударилась грудью. Ее каретой "скорой" доставили в

больницу.

"Все без обнаруженных повреждений. Маленькая даже синяков не получила. В тот момент она не знала, что папа умер. Уже через час девочку выписали", – детский хирург больницы им. Руднева Валентин Родионов.

Какая ситуация в парке

В парке катаются и сегодня, но не так массово. Ответственность за катание с горок администрация не несет. Вокруг находятся десятки деревьев, которые непросто обойти.

"Как только выпадает снег, мы делаем предупреждающие таблички. Впрочем, посетители парка говорят, что жители окрестных районов всегда здесь катались", – добавляет директор КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета Алексей Тесля.

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