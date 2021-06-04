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Відразу в чотирьох місцях: після потопу на вулиці в Дніпрі провалився асфальт (фото)

4 червня, 09:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На вулиці Яворницького утворилися відразу чотири ями на проїжджій частині – їх обгородили спеціальними конструкціями

У Дніпрі після негоди і потопу в чотирьох місцях провалився асфальт. Ями утворилися на вулиці Яворницького поблизу будинку 33.

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Про це повідомляє "Інформатор".

/ Фото: Інформатор

Поруч з проблемними ділянками комунальники встановили спеціальні конструкції, щоб ями були більш помітні. Усього утворилося чотири ями.

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/ Фото: Інформатор

Водіям слід бути уважними на цій ділянці.

/ Фото: Інформатор

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/ Фото: Інформатор

Зазначимо, напередодні цього інциденту місто два дні поспіль накривала злива, багато вулиць перетворилися на річки. Особливо креативні містяни влаштували навіть прогулянку на байдарках.

Рясні зливи затопили два десятка будинків в обласному центрі. Люди добиралися до дворів вбрід, а деякі і на човнах. Місцями лилося до 30 сантиметрів.

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Нагадаємо, у Львівській області через тривалі зливи в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.

Крім того, унаслідок негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.

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