Відразу в чотирьох місцях: після потопу на вулиці в Дніпрі провалився асфальт (фото)

У Дніпрі після негоди і потопу в чотирьох місцях провалився асфальт. Ями утворилися на вулиці Яворницького поблизу будинку 33.
Про це повідомляє "Інформатор".
/ Фото: Інформатор
Поруч з проблемними ділянками комунальники встановили спеціальні конструкції, щоб ями були більш помітні. Усього утворилося чотири ями.
/ Фото: Інформатор
Водіям слід бути уважними на цій ділянці.
/ Фото: Інформатор
/ Фото: Інформатор
Зазначимо, напередодні цього інциденту місто два дні поспіль накривала злива, багато вулиць перетворилися на річки. Особливо креативні містяни влаштували навіть прогулянку на байдарках.
Рясні зливи затопили два десятка будинків в обласному центрі. Люди добиралися до дворів вбрід, а деякі і на човнах. Місцями лилося до 30 сантиметрів.
Нагадаємо, у Львівській області через тривалі зливи в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.
Крім того, унаслідок негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.