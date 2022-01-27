Стрілянина у Дніпрі: названі імена загиблих солдатів та цивільної дівчини

27 січня у Дніпрі солдат строкової служби розстріляв п'ятьох людей. У Мережі оприлюднили імена загиблих — чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Відомо, що крім загиблих 5 людей, внаслідок інциденту постраждали:

У Дніпрі затримали солдата, який стріляв по товаришах по службі рано вранці 27 січня. Автомат був у нього.

Затриманий Рябчук Артемій Юрійович

Деталі ПП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.

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Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та "швидку". На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено. Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року.

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"Був залучений в охороні Південмашу. Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

"Характеризувався позитивно. Призначення до варти — ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", — сказав речник НГУ Руслан Музичук.

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