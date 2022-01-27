У Дніпрі затримали солдата, який влаштував криваву стрілянину (фото) – оновлено

При ньому був автомат, з якого він убив п'ятьох людей і ще п'ятьох поранив

У Дніпрі затримали солдата-стрільця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі затримали солдата, який стріляв по товаришах по службі рано вранці 27 січня.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як стало відомо, патрульні затримали солдата у Дніпрі. Автомат був при ньому.

"Сьогодні" у правоохоронних органах повідомили, що злочинця зловили у селищі Підгородне.

Затримання відбулося 27 січня о 9:30 на вул. Крайній. До поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб.

"Він йшов по вулиці і його ще здалеку побачили патрульні. Нацгвардієць сам віддав зброю і здався, опору не чинив", – повідомила нам речник патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко.

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Солдата затримала поліція. Фото з соцмереж

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Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.

"Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук.

За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

"Характеризувався позитивно. Призначення у варту – ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", – сказав спікер НГУ Руслан Музичук.

Що з пораненими?

Життю поранених загрози немає, у них поранення кінцівок.

Як стало відомо, серед загиблих під час стрілянини у Дніпрі 4 військові та 1 цивільна.

"Цивільна загибла – дівчина 1986 року народження. Звати Віра. Чи співробітниця заводу – встановлюється", – повідомило наше джерело у правоохоронних органах.

На момент стрілянини в караульному приміщенні перебували 22 солдати, двом вдалося вибігти і викликати швидку та поліцію. На даний момент на місці стрілянини встановлено поліцейський кордон, працюють правоохоронці та нацгвардійці.

Порушено кримінальне провадження

За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об'єкта відповідальними посадовими особами.

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