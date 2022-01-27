Стрельба в Днепре: названы имена погибших солдат и гражданской девушки

27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял пятерых человек. В Сети обнародовали имена погибших — четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Кто погиб?
- Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.
- Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживает в г. Олешков, Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
- Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр, проул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.
- Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
- Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Была ли она сотрудницей завода — устанавливается.
Пострадавщие
Известно, что кроме погибших 5 человек, в результате инцидента пострадали:
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- Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г.р;
- Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г.р;
- Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г.р;
- работница завода Шарова Жанна Геннадиевна;
- Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г.р.
Стрелка задержали
В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января. Автомат был при нем.
Подробности ЧП
Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22-х солдат.
Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены. Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.
Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.
Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.
"Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.
По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", — сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.
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