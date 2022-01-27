Стрельба в Днепре: названы имена погибших солдат и гражданской девушки

Кроме умерших, пять человек получили ранения/Коллаж: "Сегодня"

27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял пятерых человек. В Сети обнародовали имена погибших — четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Известно, что кроме погибших 5 человек, в результате инцидента пострадали:

В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января. Автомат был при нем.

Задержанный Рябчук Артемий Юрьевич

Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22-х солдат.

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Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены. Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

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"Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", — сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

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