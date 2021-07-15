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Тяжко хворів. У Дніпрі в лікарні знайшли пацієнта з порізаним горлом

15 липня 2021 13:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У 58-річного чоловіка діагностували туберкульоз легенів – він наклав на себе руки в лікарні

У Дніпрі в міській лікарні №6 пацієнт покінчив життя самогубством. У нього була серйозна хвороба, але точна причина трагедії ще з'ясовується.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Зазначається, що у 58-річного чоловіка діагностували туберкульоз легенів, він проходив лікування у відділенні фтизіатрії.

14 липня в лікарні пацієнт порізав собі шию кухонним ножем. Від отриманої травми чоловік помер. Ще не відомо, через що саме він наклав на себе руки. Усі деталі зараз з'ясовуються.

Нагадаємо, в Чернівецькій області колишній депутат обласної ради Михайло Петрик наклав на себе руки. Чоловік вистрілив в себе з мисливської рушниці.

Також ми писали, що в Черкаській області батько підстрелив сина і наклав на себе руки. Подробиці дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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