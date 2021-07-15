Тяжко хворів. У Дніпрі в лікарні знайшли пацієнта з порізаним горлом

У Дніпрі в міській лікарні №6 пацієнт покінчив життя самогубством. У нього була серйозна хвороба, але точна причина трагедії ще з'ясовується.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Зазначається, що у 58-річного чоловіка діагностували туберкульоз легенів, він проходив лікування у відділенні фтизіатрії.
14 липня в лікарні пацієнт порізав собі шию кухонним ножем. Від отриманої травми чоловік помер. Ще не відомо, через що саме він наклав на себе руки. Усі деталі зараз з'ясовуються.
Нагадаємо, в Чернівецькій області колишній депутат обласної ради Михайло Петрик наклав на себе руки. Чоловік вистрілив в себе з мисливської рушниці.
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