Тяжело болел. В Днепре в больнице нашли пациента с порезанным горлом

У 58-летнего мужчины диагностировали туберкулез легких – он покончил с собой в больнице

Пациент покончил с собой с помощью кухонного ножа. Фото из открытых источников

В Днепре в городской больнице №6 пациент покончил жизнь самоубийством. У него была серьезная болезнь, но точная причина трагедии еще выясняется.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Отмечается, что у 58-летнего мужчины диагностировали туберкулез легких, он проходил лечение в отделении фтизиатрии.

14 июля в больнице пациент порезал себе шею кухонным ножом. От полученной травмы мужчина скончался. Пока не известно, из-за чего именно он покончил с собой. Все детали сейчас выясняются.

Напомним, в Черновицкой области бывший депутат областного совета Михаил Петрик совершил самоубийство. Мужчина выстрелил в себя из охотничьего ружья.

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