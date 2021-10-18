В Днепре отец взял детей в заложники и натравил собак на полицейских (фото)

Также он выгнал супругу из квартиры, а 8-летнего сына избил

В Днепре отец держал в заложниках детей и натравил на полицию собак. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре мужчина совершал домашнее насилие в отношении малолетних детей, а также выгнал супругу из квартиры. Кроме того, он угрожал физической расправой полицейским и пустил на них собак.

Об этом сообщает издание "Репортер".

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Детали происшествия

Происшествие случилось в Днепре в доме на улице Усенко. В полицию поступил вызов от женщины, которая рассказала, что к ней обратилась за помощью соседка из многодетной семьи и сообщила, что ее муж закрылся в квартире и бьет детей возрастом от 1 до 10 лет.

На месте правоохранители обнаружили пьяную женщину, которая проживает в квартире вместе с бывшим мужем.

Как оказалось, мужчина сильно избил их 8-летнего сына, агрессивно вел себя и закрылся в доме с детьми.

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Как выглядят дети дебошира и его супруги. Фото: "Репортер"

Мужчина угрожал полицейским

С мужчиной пытались разговаривать правоохранители, но тот в ответ угрожал физической расправой и обещал спустить на них бойцовских собак.

В результате днепрянин впустил правоохранителей в квартиру и дал команду собакам: "Взять!". Полицейским удалось уклониться от животных.

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Квартира дебошира и его семьи. Фото: "Репортер"

Собак забрали, а дебошира задержали

Отмечается, что двух питбулей забрали сотрудники зооконтроля. Также на место происшествия прибыли медики, осмотрели детей и выяснили, что у 8-летнего мальчика есть гематомы на лице. Самого дебошира правоохранители задержали.

На место прибыли полицейские и задержали дебошира. Фото: "Репортер"

Домашнее насилие

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

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