В Днепре отец взял детей в заложники и натравил собак на полицейских (фото)

В Днепре мужчина совершал домашнее насилие в отношении малолетних детей, а также выгнал супругу из квартиры. Кроме того, он угрожал физической расправой полицейским и пустил на них собак.
Об этом сообщает издание "Репортер".
Детали происшествия
Происшествие случилось в Днепре в доме на улице Усенко. В полицию поступил вызов от женщины, которая рассказала, что к ней обратилась за помощью соседка из многодетной семьи и сообщила, что ее муж закрылся в квартире и бьет детей возрастом от 1 до 10 лет.
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На месте правоохранители обнаружили пьяную женщину, которая проживает в квартире вместе с бывшим мужем.
Как оказалось, мужчина сильно избил их 8-летнего сына, агрессивно вел себя и закрылся в доме с детьми.
Мужчина угрожал полицейским
С мужчиной пытались разговаривать правоохранители, но тот в ответ угрожал физической расправой и обещал спустить на них бойцовских собак.
В результате днепрянин впустил правоохранителей в квартиру и дал команду собакам: "Взять!". Полицейским удалось уклониться от животных.
Собак забрали, а дебошира задержали
Отмечается, что двух питбулей забрали сотрудники зооконтроля. Также на место происшествия прибыли медики, осмотрели детей и выяснили, что у 8-летнего мальчика есть гематомы на лице. Самого дебошира правоохранители задержали.
Домашнее насилие
Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
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