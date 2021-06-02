У Дніпрі водій маршрутки їздив п'яним за кермом

Водія зупинили за порушення правил дорожнього руху, а згодом виявилося, що він у стані алкогольного сп'яніння

У Дніпрі патрульні поліцейські виявили нетверезого водія маршрутного автобуса. Екіпаж помітив, що водій транспортного засобу порушив вимоги дорожнього знаку 2.2 (проїзд без зупинки заборонений) і зупинили його.

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"Драгер" показав 0,36 проміле алкоголю. Фото: facebook.com/dnipropolice

Як повідомили в пресслужбі обласної патрульної поліції, під час спілкування з 45-річним чоловіком копи помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували огляд. Чоловік погодився.

Прилад "Драгер" показав, що водій нетверезий – в його організмі 0,36 проміле алкоголю.

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На водія склали протокол за статтею "керування у стані сп'яніння" і постанову за порушення правил дорожнього руху. Управління автобусом передали тверезому водію.

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