Авто перекинулося: у Львівській області дівчата потрапили до лікарні через п'яну їзду

У Львівській області водій напідпитку не впорався з керуванням – у нього в крові наміряли 2,39 проміле алкоголю

У Львівській області в місті Буськ сталася ДТП з потерпілими. Авто вилетіло в кювет і перекинулося. Двох дівчат госпіталізували.

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Про це повідомили в поліції області.

Як з'ясували правоохоронці, вночі на вулиці Воляни 25-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, заїхав у кювет, де автомобіль перекинувся. У той момент у салоні були дві 17-річні пасажирки, їх з травмами відвезли в лікарню.

/ Фото: Нацполиция

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Незабаром виявилося, що водій був п'яний, у його крові виявлено 2,39 проміле алкоголю.

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/ Фото: Нацполиция

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер порушникові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати авто від від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Вінниці водійка на швидкості збила 13-річного школяра.

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Крім того, у Рівному сталася масштабна аварія – п'ятеро людей потрапили до лікарні.