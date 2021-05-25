Авто перекинулося: у Львівській області дівчата потрапили до лікарні через п'яну їзду

У Львівській області в місті Буськ сталася ДТП з потерпілими. Авто вилетіло в кювет і перекинулося. Двох дівчат госпіталізували.
Про це повідомили в поліції області.
Як з'ясували правоохоронці, вночі на вулиці Воляни 25-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, заїхав у кювет, де автомобіль перекинувся. У той момент у салоні були дві 17-річні пасажирки, їх з травмами відвезли в лікарню.
/ Фото: Нацполиция
Незабаром виявилося, що водій був п'яний, у його крові виявлено 2,39 проміле алкоголю.
/ Фото: Нацполиция
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер порушникові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати авто від від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, у Вінниці водійка на швидкості збила 13-річного школяра.
Крім того, у Рівному сталася масштабна аварія – п'ятеро людей потрапили до лікарні.