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У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фото

1 серпня 2021 20:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Коли про помилку на карті заговорили в Мережі, адміністрація ресторану вибачилася перед людьми і пояснила, чому так сталося

Територію півострова замалювали тим же кольором, що і РФ. Фото: Максим Городенко

Територію півострова замалювали тим же кольором, що і РФ. Фото: Максим Городенко

У Кам'янському Дніпропетровської області в ресторані вивісили карту світу, на якій окупований Крим позначений частиною Російської Федерації.

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фото опублікував Максим Городенко в Facebook.

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"Зрада прийшла звідки не чекали. У ресторані "Навігатор" на стенді з країнами Крим віднесли до частини Росії", – написав він.

Після цього в Мережі почався скандал і ресторан опублікував вибачення. Як пояснили на сторінці закладу, карта нібито була незавершеною. Зараз малюнок допрацювали і зафарбували півострів як частину України.

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"Адміністрація ресторану "Навігатор", приносить вибачення за недопрацьовану карту України! Робота з картиною на сьогоднішній день закінчена. Крим є невід'ємною частиною України!", написали в Instagram.

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Малюнок вже виправили. Скріншот

Нагадаємо, раніше в Одесі почався скандал через дизайн ресторану "Реберня". На стінах зобразили проткнуту цвяхом українську мову і імператрицю Катерину, котра збирає валізи до Ростова.

Після цього власник ресторану написав, що "Реберня" – це сучасний ресторан, який є і галереєю. Однак картини, що обурили Мережу, замінили.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

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