В ресторане Каменского повесили карту с "российским" Крымом – фото

Когда об ошибке на карте заговорили в Сети, администрация ресторана извинилась перед людьми и объяснила, почему так произошло

Территорию полуострова зарисовали тем же цветом, что и РФ. Фото: Максим Городенко

В Каменском Днепропетровской области в ресторане вывесили карту мира, на которой оккупированный Крым обозначен частью Российской Федерации.

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Фото опубликовал Максим Городенко в Facebook.

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"Зрада пришла откуда не ждали. В ресторане "Навигатор" на стенде со странами, Крым отнесли к части России", - написал он.

После этого в Сети начался скандал и ресторан опубликовал извинения. Как объяснили на странице заведения, карта якобы была незавершенной. Сейчас рисунок доработали и закрасили полуостров как часть Украины.

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"Администрация ресторана "Навигатор", приносит извинения за недоработанную карту Украины! Работа с картиной на сегодняшний день закончена. Крым является неотъемлемой частью Украины!", - написали в Instagram.

Рисунок уже исправили. Скриншот

Напомним, ранее в Одессе начался скандал из-за дизайна ресторана "Реберня". На стенах изобразили проткнутый гвоздем украинский язык и императрицу Екатерину, собирающую чемоданы в Ростов.

После этого владелец ресторана написал, что "Реберня" — это современный ресторан, который является и галереей. Однако картины, возмутившие Сеть, заменили.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в последнем выпуске "Сегодня":