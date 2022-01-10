Винна бабуся? Під Дніпром 4-річний хлопчик помер від опіків

У дитини були обпалені обличчя, грудна клітка, руки та ноги

На Дніпропетровщині помер хлопчик від опіків. Фото: колаж "Сьогодні"

У Васильківському районі Дніпропетровської області 4-річний хлопчик обпікся окропом. Бабуся дитини викликала швидку допомогу лише через 12 годин, внаслідок чого малюк помер.

Про це повідомив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко, передає Наше Місто.

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Деталі трагедії

У Васильківському районі Дніпропетровської області 4-річний хлопчик обпікся окропом. Бабуся, яка виховує дитину сама, викликала швидку через 12 годин. Коли медики прибули на місце, то виявили вже мертву дитину.

За словами бабусі, хлопчик отримав опіки окропом близько шостої вечора 5 січня. У нього були обпалені обличчя, грудна клітка, руки та ноги. Але через невідомі причини швидку жінка не викликала.

"Коли вона зателефонувала о 6:55 наступного ранку, то сказала, що онук задихається і втрачає свідомість. На жаль, після приїзду медики констатували біологічну смерть малюка", – розповів Шевченко.

У Харкові дитина ледь не потонула у ванній

У Харкові лікарі реанімували дитину, яка захлинулася водою у ванній кімнаті. Хлопчик перебував у стані клінічної смерті.

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Як стало відомо, жінка виявила свого сина у ванній – він лежав обличчям у воді. На місце оперативно прибули медики, коли дитина перебувала у стані клінічної смерті.