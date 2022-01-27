Жахлива стрілянина в людей у Дніпрі: з'явилися фото загиблих (18+)

Серед померлих є цивільна. Вона 1986 року народження

У Дніпрі затримали солдата, який убив товаришів по службі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували фото, на яких можна побачити загиблих під час жахливої стрілянини у Дніпрі. Також встановлено особи померлих.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

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Загиблі

Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються. Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Мешкав у м. Олешків Херсонської області. Інші дані встановлюються. Драган Олександр Олександрович – 06.11.1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживав у м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються. Чорник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживав у Херсонській області. Інші дані встановлюються. Цивільна загибла, жінка на ім'я Віра – 1986 року народження. Чи вона була співробітницею заводу — встановлюється.

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Загиблі під час стрілянини у Дніпрі. Фото: "Дніпро оперативний"

Постраждалі

Намісник Денис Вікторович, 23.08.2002 р. н. Гуліда Владислав Юрійович, 31.12.1999 р. н. Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р. н. робітниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна. Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р. н.

Солдата затримано

У Дніпрі затримали солдата, який стріляв по товаришах по службі рано вранці 27 січня. Автомат був при ньому.

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"Сьогодні" у правоохоронних органах повідомили, що злочинця впіймали патрульні у попутці, в якій він їхав. Це сталося у селищі Підгородне.

Затримання відбулося 27 січня о 9.30 на вул. Крайній. До поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб.

Подробиці трагедії

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.

"Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук.

За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

"Характеризувався позитивно. Призначення у варту – ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", – сказав спікер НГУ Руслан Музичук.

Життю поранених загрози немає, у них поранення кінцівок.

На момент стрілянини в караульному приміщенні перебували 22 солдати, двом вдалося вибігти і викликати швидку та поліцію. На даний момент на місці стрілянини встановлено поліцейський кордон, працюють правоохоронці та нацгвардійці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

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