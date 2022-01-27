Жахлива стрілянина в людей у Дніпрі: з'явилися фото загиблих (18+)

У Мережі опублікували фото, на яких можна побачити загиблих під час жахливої стрілянини у Дніпрі. Також встановлено особи померлих.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Загиблі
- Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.
- Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Мешкав у м. Олешків Херсонської області. Інші дані встановлюються.
- Драган Олександр Олександрович – 06.11.1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживав у м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються.
- Чорник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживав у Херсонській області. Інші дані встановлюються.
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Постраждалі
- Намісник Денис Вікторович, 23.08.2002 р. н.
- Гуліда Владислав Юрійович, 31.12.1999 р. н.
- Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р. н.
- робітниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна.
- Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р. н.
Солдата затримано
У Дніпрі затримали солдата, який стріляв по товаришах по службі рано вранці 27 січня. Автомат був при ньому.
"Сьогодні" у правоохоронних органах повідомили, що злочинця впіймали патрульні у попутці, в якій він їхав. Це сталося у селищі Підгородне.
Затримання відбулося 27 січня о 9.30 на вул. Крайній. До поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб.
Подробиці трагедії
Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено.
Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.
Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.
Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.
"Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук.
За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
"Характеризувався позитивно. Призначення у варту – ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", – сказав спікер НГУ Руслан Музичук.
Життю поранених загрози немає, у них поранення кінцівок.
На момент стрілянини в караульному приміщенні перебували 22 солдати, двом вдалося вибігти і викликати швидку та поліцію. На даний момент на місці стрілянини встановлено поліцейський кордон, працюють правоохоронці та нацгвардійці.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).
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