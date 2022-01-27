Жуткая стрельба в людей в Днепре: появились фото погибших (18+)

Среди умерших есть гражданская. Она 1986 года рождения

В Днепре задержали солдата, который убил сослуживцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали фото, на которых можно увидеть погибших во время жуткой стрельбы в Днепре. Также установлены личности умерших.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

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Погибшие

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются. Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков Херсонской области. Остальные данные устанавливаются. Драган Александр Александрович – 06.11.1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал в г. Днепр, переул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются. Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются. Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Была ли она сотрудницей завода — устанавливается.

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Погибшие во время стрельбы в Днепре. Фото: "Днепр оперативный"

Пострадавшие

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р. Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р. Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р. работница завода Шарова Жанна Геннадиевна. Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.

Солдат задержан

В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января. Автомат был при нем.

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"Сегодня" в правоохранительных органах сообщили, что преступника поймали патрульные в попутке, в которой он ехал. Это произошло в поселке Подгородное.

Задержание произошло 27 января в 9:30 на ул. Крайней. В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах.

Подробности трагедии

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом",- сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

Жизни раненым угрозы нет, у них ранения конечностей.

На момент стрельбы в караульном помещении находились 22 солдата, двоим удалось выбежать и вызвать скорую и полицию. На данный момент на месте стрельбы установлен полицейский кордон, работают правоохранители и нацгвардейцы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

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