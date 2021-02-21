Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків

У бойовиків повідомляють про втрати в 20 убитих в результаті вогню у відповідь українських військових

Бойовики зазнали великих втрат під Горлівкою. Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомляє, що була повністю знищена ворожа позиція.

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Про це він написав у Facebook.

За його словами, під Горлівкою досі не вдалося підрахувати точну кількість знищених і поранених бойовиків, хоча до цього повідомлялося то про 7, то про 9 ліквідованих.

Він прокоментував повідомлення терориста і колишнього ватажка бойовиків Ігоря Безлер, що у бойовиків під Горлівкою вже 20 убитих.

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"Офіційно пишуть про сімох 200-х. Але джерела повідомляють про те, що їх може бути більше. Точно відомо, що один з ВОПів 3-го батальйону бойовиків був повністю рознесений артударом. Коли почали відходити з позицій, сталися два підриви. Як кажуть джерела, швидше за все робота українських ДРГ напередодні. Українська "арта" та стрілецьке не дають зайти евакуаційним групам т.зв. "НМ ДНР" на свої рознесені позиції для збору поранених і вбитих", – пише Арестович.

При цьому він додав, що ЗСУ строго дотримуються режиму припинення вогню і відкривають вогонь тільки у відповідь на провокації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", основні події вчора розгорталися під Горлівкою. За даними Генштабу ЗСУ, бойовики взагалі відкрили вогонь по своїх позиціях з метою звинуватити українську армію в обстрілі і застосуванні важкого озброєння.

Також за вчорашній день бойовики обстріляли ще і мирних жителів. У штабі ООС відзначили, що противник сім разів порушив режим припинення вогню.

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