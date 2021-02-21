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Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

21 февраля, 21:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У боевиков сообщают о потерях в 20 убитых в результате ответного огня украинских военных

Боевики понесли большие потери под Горловкой. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщает, что была полностью уничтожена вражеская позиция.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, под Горловкой до сих пор не удалось подсчитать точное количество уничтоженных и раненных боевиков, хотя до этого сообщалось то о 7, то о 9 ликвидированных.

Он прокомментировал сообщение террориста и бывшего главаря боевиков Игоря Безлера, что у боевиков под Горловкой уже 20 убитых.

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"Официально пишут про семерых 200-х. Но источники сообщают о том, что их может быть больше. Точно известно, что один из ВОПов 3-го батальона боевиков был полностью разнесен артударом. Когда начали отходить с позиций, случились два подрыва. Как говорят источники, скорее всего работа украинских ДРГ накануне. Украинская "арта" и стрелковое не дают зайти эвакуационным группам т.н. "НМ ДНР" на свои разнесенные позиции для сбора раненых и убитых", – пишет Арестович.

При этом он добавил, что ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня и открывают огонь только в ответ на провокации.

Как сообщали новости "Сегодня", основные события вчера разворачивались под Горловкой. По данным Генштаба ВСУ, боевики вообще открыли огонь по своим позициям с целью обвинить украинскую армию в обстрелах и применении тяжелого вооружения.

Также за вчерашний день боевики обстреляли еще и мирных жителей. В штабе ООС отметили, что противник семь раз нарушил режим прекращения огня.

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Донбасс горловка ВСУ боевики Алексей Арестович

Источник: Сегодня

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