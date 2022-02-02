Атака КПВВ "Гнутове" на Донбасі: момент обстрілу потрапив на відео

Сьогодні, 2 лютого, російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині. Камери відеоспостереження зафіксували момент атаки.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
На відео видно, що на території є військові. Заряд ВОГ окупанти скинули біля одного з воїнів, якому вдалося вижити.
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Супротивник застосував безпілотник, з якого скинув заряд ВОГ.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Одного з військових від поранення врятував металевий жетон, який зупинив уламок гранати.
"Такі дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами міжнародного гуманітарного права під час бойових дій", – повідомили у МВС.
На місці побували журналісти "Сьогодні" та побачили, яка обстановка там після обстрілу.