Атака КПВВ "Гнутово" на Донбассе: момент обстрела попал на видео

Заряд ВОГ оккупанты сбросили прямо возле одного из военных

Противник применил беспилотник / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент атаки.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

На видео видно, что на территории есть военные. Заряд ВОГ оккупанты сбросили прямо возле одного из воинов, которому удалось выжить.

Что известно

Противник применил беспилотник, с которого сбросил заряд ВОГ.

Реклама

В результате атаки никто не пострадал. Одного из военных от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты.

"Такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – сообщили в МВД.

На месте побывали журналисты "Сегодня" и увидели, какая обстановка там после обстрела.

Реклама

Ранее мы писали: