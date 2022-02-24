Бізнес перестраховується? У Маріуполі закривають магазини та вивозять товар

Магазини техніки поки працюватимуть в режимі онлайн

Товар вивозять відомі мережі магазинів/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Маріуполі почали закривати магазини. Це може бути пов'язано з загрозою вторгнення РФ. З магазинів вивозять товар.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Инсайдер UA".

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Деталі

"Товар пакують дві мережі в місті — "Фокстрот" та "Ельдорадо". За словами співробітників, це розпорядження керівництва. Працюватимуть вони у форматі інтернет-магазину. Орієнтовно це триватиме тиждень", — йдеться у повідомленні.

З магазинів вивозять товар/Фото: "Сьогодні"

Поки що магазини працюватимуть в онлайн режимі/Фото: "Сьогодні"

Охорона Маріуполя

Охорона Маріуполя буде посилена через загострення ситуації на Донбасі. Такий режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.

"Учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", — йдеться в повідомленні ОП.

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