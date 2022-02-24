Бизнес перестраховывается? В Мариуполе закрывают магазины и вывозят товар

Магазины техники пока будут работать в режиме онлайн

Товар вывозят известные сети магазинов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Мариуполе начали закрывать магазины. Это может быть связано с угрозой вторжение РФ. Из магазинов вывозят товар.

Об этом говорится в Telegram-канале "Инсайдер UA".

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"Товар пакуют две сети в городе — "Фокстрот" и "Эльдорадо". По словам сотрудников, это распоряжение руководства. Работать они будут в формате интернет-магазина. Ориентировочно это продлится неделю", — говорится в сообщении.

Из магазинов вывозят товар/Фото: "Сегодня"

Пока магазины будут работать в онлайн-режиме/Фото: "Сегодня"

Охрана Мариуполя

Охрана Мариуполя будет усилена из-за обострения ситуации на Донбассе. Такой режим обеспечит готовность к любым ситуациям.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.

"Участники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", — говорится в сообщении ОП.

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