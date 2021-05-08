Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі: де було найспекотніше

/ Фото: Минобороны Украины
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. За минулу добу, 7 травня, вони 11 раз обстріляли позиції ЗСУ. З початку доби 8 травня зафіксовані ще два обстріли. Бойових втрат серед українських військових немає.
Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.
Де стріляли
7 травня:
- Біля населеного пункту Піски ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу піском.
- У населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- поблизу Новогородської окупанти вчинили обстріл з мінометів 120 калібру.
- У напрямку населених пунктів Верхньоторецьке і Невельському здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
- Біля Авдіївки теж стріляли з великокаліберних кулеметів, а також протитанкових гранатометів.
- Недалеко від населеного пункту Новотошківське вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а у Водяного – ще й з підствольних гранатометів.
- В районі Південного окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
8 травня:
- Поблизу Південного противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру і мінометів 120 калібру.
- Неподалік від Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріл окупантів, а про всі порушення українська сторона повідомила ОБСЄ.
Нагадаємо, протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У ЗСУ повідомляють, що всі втрати не бойові.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією