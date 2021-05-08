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Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі: де було найспекотніше

8 травня, 08:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Військовослужбовці ООС відкривали у відповідь вогонь по позиціях бойовиків, про всі порушення перемир'я повідомили місії ОБСЄ

/ Фото: Минобороны Украины

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. За минулу добу, 7 травня, вони 11 раз обстріляли позиції ЗСУ. З початку доби 8 травня зафіксовані ще два обстріли. Бойових втрат серед українських військових немає.

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Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.

Де стріляли

7 травня:

  • Біля населеного пункту Піски ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу піском.
  • У населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • поблизу Новогородської окупанти вчинили обстріл з мінометів 120 калібру.
  • У напрямку населених пунктів Верхньоторецьке і Невельському здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
  • Біля Авдіївки теж стріляли з великокаліберних кулеметів, а також протитанкових гранатометів.
  • Недалеко від населеного пункту Новотошківське вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а у Водяного – ще й з підствольних гранатометів.
  • В районі Південного окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

8 травня:

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  • Поблизу Південного противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру і мінометів 120 калібру.
  • Неподалік від Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріл окупантів, а про всі порушення українська сторона повідомила ОБСЄ.

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Нагадаємо, протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У ЗСУ повідомляють, що всі втрати не бойові.

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