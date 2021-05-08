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Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: где было жарче всего

8 мая, 08:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь по позициям боевиков, обо всех нарушениях перемирия сообщили миссии ОБСЕ

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. За прошлые сутки, 7 мая, они 11 раз обстреляли позиции ВСУ. С начала суток 8 мая зафиксированы еще два обстрела. Боевых потерь среди украинских военных нет.

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Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

7 мая:

  • Возле населенного пункта Пески враг трижды открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи песком.
  • У населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Новогородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.
  • В направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
  • У Авдеевки тоже стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также противотанковых гранатометов.
  • Недалеко от населенного пункта Новотошковское вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного – еще и из подствольных гранатометов.
  • В районе Пивденного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

8 мая:

В тренде
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  • Вблизи Пивденного противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра.
  • Неподалеку от Авдеевки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

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Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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