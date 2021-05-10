Бойовики глушили GPS, а стріляли мало – як пройшло 9 травня на Донбасі

бойовики продовжили вести обстріли на Донбасі, але їхня інтенсивність 9 травня знизилася – була зафіксована тільки одна атака на позиції ЗСУ. З початку доби 10 травня окупанти вчинили ще один обстріл. Бойових втрат серед українських військових немає. Однак із проблемою зіткнулися спостерігачі місії ОБСЄ – над тимчасово окупованими територіями поблизу деяких населених пунктів глушили сигнали GPS. Це завадило використанню безпілотників.
Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.
9 травня бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки.
10 травня стріляли неподалік від Троїцького, вогонь вівся з заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го калібру.
Під час планових польотів БПЛА місії ОБСЄ сигнали GPS глушили поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.
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"У населених пунктів Залізне і Калинове спостерігачі місії в результаті глушіння сигналу не змогли підняти в повітря БПЛА", – зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли з гармат житловий сектор в Мар'їнці, на щастя, обійшлося без жертв.
Також у ЗСУ підрахували: протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У штабі ООС повідомляють, що всі втрати не бойові.
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