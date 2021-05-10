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Бойовики глушили GPS, а стріляли мало – як пройшло 9 травня на Донбасі

10 травня, 07:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Від відсутності сигналу постраждали спостерігачі місії ОБСЄ. Українська сторона офіційно повідомила про грубі порушення мінських домовленостей.

бойовики продовжили вести обстріли на Донбасі, але їхня інтенсивність 9 травня знизилася – була зафіксована тільки одна атака на позиції ЗСУ. З початку доби 10 травня окупанти вчинили ще один обстріл. Бойових втрат серед українських військових немає. Однак із проблемою зіткнулися спостерігачі місії ОБСЄ – над тимчасово окупованими територіями поблизу деяких населених пунктів глушили сигнали GPS. Це завадило використанню безпілотників.

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Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.

9 травня бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки.

10 травня стріляли неподалік від Троїцького, вогонь вівся з заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го калібру.

Під час планових польотів БПЛА місії ОБСЄ сигнали GPS глушили поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.

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"У населених пунктів Залізне і Калинове спостерігачі місії в результаті глушіння сигналу не змогли підняти в повітря БПЛА", – зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли з гармат житловий сектор в Мар'їнці, на щастя, обійшлося без жертв.

Також у ЗСУ підрахували: протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У штабі ООС повідомляють, що всі втрати не бойові.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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