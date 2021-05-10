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Боевики глушили GPS, а стреляли мало – как прошло 9 мая на Донбассе

10 мая, 07:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

От отсутствия сигнала пострадали наблюдатели миссии ОБСЕ. Украинская сторона официально сообщила о грубых нарушениях минских договоренностей.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Боевики продолжили вести обстрелы на Донбассе, но их интенсивность 9 мая снизилась – была зафиксирована только одна атака на позиции ВСУ. С начала суток 10 мая оккупанты совершили еще один обстрел. Боевых потерь среди украинских военных нет. Однако с проблемой столкнулись наблюдатели миссии ОБСЕ – над временно оккупированными территориями вблизи некоторых населенных пунктов глушили сигналы GPS. Это помешало использовать беспилотники.

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Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

9 мая боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

10 мая стреляли неподалеку от Троицкого, огонь велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Во время плановых полетов БПЛА миссии ОБСЕ сигналы GPS глушили вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый Луч.

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"У населенных пунктов Железное и Калиновое наблюдатели миссии в результате глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли из пушек жилой сектор в Марьинке, к счастью, обошлось без жертв.

Также в ВСУ подсчитали: в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В штабе ООС сообщают, что все потери не боевые.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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