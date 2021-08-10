Бойовики готуються до наступу? Розвідка повідомила тривожні дані з "Л/ДНР"

Російське командування тримає в готовності до застосування з'єднання і частини окупаційних військ, щоб в будь-який момент кинути проти України

Окупанти посилили бойову підготовку / Фото: Минобороны РФ

Поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, у тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували серед іншого наступ.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Командування ЗС РФ продовжує підтримувати в готовності до застосування з'єднання і частини окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях. Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання першого та другого "армійських корпусів". Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілкових підрозділів при підтримці артилерії.

Також в з'єднаннях і частинах окупантів проходили заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.

Крім того, російське командування взяло під посилений контроль підготовку бойовиків до проведення навчальних зборів з резервістами.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

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Як ми вже писали, сьогодні на Донбасі бойовики атакували українських військових – поранення отримали три бійці.

Також нагадаємо, що 27 липня був рівно рік перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку перемир'я, але навіть в таких умовах втрат у ЗСУ стало набагато менше. У ТКГ розповідали, скільки загинуло українських військових за час перемир'я.