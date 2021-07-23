Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ і отримали відповідь: яка ситуація тепер

Фото: Reuters/Ірина Рибакова

На Донбасі за останню добу, 22 липня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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Про це повідомили в Міноборони, посилаючись на дані пресцентру ООС.

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Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. А недалеко від Пісків російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.

З початку цієї доби, 23 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – поблизу Опитного ворог обстріляв позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру.

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Бойових втрат внаслідок обстрілів немає. Про всі порушення бойовиків українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Бійці ЗСУ контролюють ситуацію.

Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Зазначимо, поки передові загони бойовиків на Донбасі продовжують обстріли, у тилу окупанти теж не нудьгують і регулярно "самоліквідуються". Тільки за один день у противника постраждали і загинули вісім людей.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією