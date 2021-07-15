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Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових. У якому вони стані

15 липня 2021 7:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вчора бойовики стріляли поблизу 10 населених пунктів і запускали безпілотник на підконтрольні Україні території

На Донбасі за останню добу, 14 липня, озброєні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, постраждали двоє бійців ЗСУ.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Проти українських військових бойовики застосували міномети 120-го і 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю.

Де вчора було спекотно:

  • Луганське;
  • Піски;
  • Новогригорівка;
  • Світлодарськ;
  • Водяне;
  • Красногорівка;
  • Новоолександрівка;
  • Старогнатівка;
  • Золоте-4;
  • Новотошківське.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Вони в лікарні. Стан одного пораненого задовільний, іншого – середньої тяжкості.

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На обстріли бойовиків наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Крім того, у Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

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З початку цієї доби, 15 липня, на Донбасі поки що тихо. Бійці ЗСУ контролюють ситуацію.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт лише тимчасово зупинили.

Крім того, нещодавно бойовики т. зв. "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти людей, які нібито вчинялизамовні вбивства в Луганській області.

Дивіться, яка ситуація в Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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