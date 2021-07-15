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Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных. В каком они состоянии

15 июля 2021 7:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вчера боевики стреляли вблизи 10 населенных пунктов и запускали беспилотник на подконтрольные Украине территории

Пострадавших доставили в больницу. Иллюстрация Минобороны

Пострадавших доставили в больницу. Иллюстрация Минобороны

На Донбассе за последние сутки, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали двое бойцов ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Против украинских военных боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Где вчера было жарко:

  • Луганское;
  • Пески;
  • Новогригоровка;
  • Светлодарск;
  • Водяное;
  • Красногоровка;
  • Новоалександровка;
  • Старогнатовка;
  • Золотое-4;
  • Новотошковское.

В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Они в больнице. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести.

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На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь. Кроме того, в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

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С начала этих суток, 15 июля, на Донбассе пока тихо. Бойцы ВСУ контролируют ситуацию.

Напомним, ранее главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект лишь приостановили на некоторое время.

Кроме того, недавно боевики т. н. "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.

Смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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