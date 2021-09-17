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Бойовики не перестають стріляти на Донбасі, поранений місцевий житель

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 вересня, 07:06
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Російські найманці ігнорують режим припинення вогню і відкривають вогонь не тільки по українських військових, але і по об'єктах інфраструктури та місцевих жителях
Бойовики обстріляли мирних жителів Донбасу
Бойовики обстріляли мирних жителів Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 16 вересня, вісім разів обстріляли позиції українських військових. Унаслідок обстрілу поранено місцевого жителя.

Про це повідомили в Міноборони.

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  • Поблизу Тарамчука противник двічі обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру і артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, пошкоджені житловий будинок і прибудинкова територія.
  • В районі Пісков бойовики застосували міномети калібру 120 мм.
  • У Луганській області ворог двічі використав безпілотники, щоб обстріляти населений пункт Щастя. Також по селищу палили з мінометів 82 калібру – пошкоджена цивільна інфраструктура і приватні автомобілі.
  • Золоте-4 окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу Щастя один місцевий житель отримав поранення. Стан його здоров'я – задовільний. Втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника бійці ЗСУ відкривали у відповідь вогонь. Сьогодні, 17 вересня, обстрілів ще не було, ситуацію контролюють українські військові.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
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Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті призвести до великої війни з Росією.

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